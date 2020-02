Durch die schon in Kraft getretene Ökostrom-Novelle erhielt ein Energieprojekt nun nämlich neuen Rückenwind. Das bereits vor Jahren geplante Biomasse-Heizwerk im Industriegebiet soll nun nämlich vor der Umsetzung stehen. „Alles ist schon fix und fertig vorbereitet. Wir stehen bereits in den Startlöchern und erwarten den Startschuss“, schildert EVN-Sprecher Stefan Zach. Schon in den nächsten Monaten könnte mit dem Bau direkt neben der Kläranlage begonnen werden.