„Guter Einsatz von Hightech!“

In einem anderen Video ist eine Polizistin zu sehen, die an einer Kreuzung im Kreis Shuyang in der ostchinesischen Provinz Jiangsu per Drohne beobachtet, ob Passanten ihre Schutzmasken tragen. „An den hübschen Kerl am Smartphone: Wo ist Ihre Maske? Setzen Sie sie bitte auf“, hört man sie über einen Lautsprecher rufen. Und: „Die Mädchen, die beim Gehen essen, setzen bitte ihre Masken auf. Sie können essen, wenn Sie zu Hause ankommen.“