„Qualifikation wird immer wichtiger“

Die noch fehlenden rund 15.000 Jobs sollen auch durch einen Schwerpunkt in der Fachkräfte-Ausbildung erreicht werden. „Qualifikation wird immer wichtiger“, weiß Hanke. Großes Potenzial gibt es in Gesundheits- und Sozialberufen, im IT-Sektor oder im Tourismus. Der Wiener Arbeitnehmer Förderungsfonds bietet daher eine punktgenaue Ausbildung für 1500 Fachkräfte in diesen Bereichen an.