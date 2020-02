Kurz darauf betrat Jennifer Lopez die Bühne und zeigte einmal mehr, dass sie nach wie vor zu den Besten im Musikzirkus gehört. Mit wenig Stoff am Körper, Traumfigur, Wallemähne und gewaltiger Stimme heizte J.Lo dem Publikum ein, als Zugabe legte sie noch eine akrobatische Poledance-Einlage drauf. Nach Hits wie „Jenny from the Block“, „Ain‘t that funny“ und „Get right“ folgten „Love don‘t cost a thing“ und „On the floor“ als Duett mit dem kolumbianischen Sänger und Rapper J Balvin.