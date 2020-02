Weltmeister Peter Wright hat das traditionelle Masters der Darts-Profis in Milton Keynes gewonnen und sich damit den ersten wichtigen Titel der neuen Saison gesichert. Der 49-Jährige Schotte setzte sich in einem dramatischen Endspiel am Sonntagabend mit 11:10 gegen den Engländer Michael Smith durch und holte damit erstmals diesen Titel.