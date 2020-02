Kein ÖSV-Läufer in erster RTL-Gruppe

Dass kein Österreicher mehr in der ersten Gruppe des Riesentorlaufes ist (Marco Schwarz ist 23. der Weltcup-Startliste), sagt vielleicht noch mehr über die üble Lage in dieser Disziplin aus. Und die entspricht derzeit in keiner Weise dem, wofür der österreichische Skiverband stehen will.