Neunter Fall in den USA bestätigt

Die kalifornische Gesundheitsbehörde hat unterdessen neunten Fall einer Infektion mit dem Virus in den USA bestätigt. Die Frau und ihre Familie sei in ihrem Haus in Santa Clara unter Quarantäne. Die Frau ist kürzlich von einer Reise nach Wuhan zurückgekehrt. Die US-Gesundheitsbehörden stufen die Risiken für die Vereinigten Staaten aber weiterhin niedrig ein, Präsident Donald Trump behauptete in einem TV-Interview gar, man habe das Virus „ausgeschaltet“.