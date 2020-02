Die Grippewelle hat uns im Griff, und viele Berufstätige stellen sich die Frage: „Gehe ich mit Fieber zur Arbeit oder bleib ich daheim?“ An der Uni Klagenfurt erforscht Heiko Breitsohl den sogenannten „Präsentismus“, also das Erscheinen am Arbeitsplatz trotz Krankheit. Seine Erkenntnis: „Wir wissen wenig darüber!“