So langsam ist der Motor dann warm und das volle Drehzahlband darf ohne Reue genutzt werden. Und das will es auch, um Druck auf die Rücken der beiden Passagiere auszuüben. Etliche Jahre Gewöhnung an längst üblichen Turbopunch lassen in Vergessenheit geraten, dass Saugmotoren rotieren möchten, um Schub zu liefern. Der betagte M kann es noch, lässt sich auch von den Hochperformance-Dieseln in Vertreterhand nicht ärgern und begeistert in seiner Längsdynamik. Dass er nur 5,4 Sekunden bis 100 km/h brauchen soll, will man ihm indes erst abnehmen, nachdem man den Drehzahlbegrenzer ausgetestet hat. Quer macht er sowieso Laune, geht auch mal mit dem Gaspedal um die Kehre und lässt den Fahrer grinsen. Aber Vorsicht! ESP kennt ein Z3 noch nicht, und der Grenzbereich oder eben jener Punkt, an dem die Rotation um die Hochachse startet, lauert quasi in jeder Fahrbahnwindung.