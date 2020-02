Salzburgs Connor Brickley traf in Graz-Liebenau in der 62. Minute nach Vorarbeit von Mario Huber entscheidend, nachdem Bud Holloway (51.) die Gäste im Powerplay in die Overtime gebracht hatte. Bei den Salzburgern fehlten rekonvaleszente Stammkräfte wie Thomas Raffl, Brent Regner, John Hughes und Peter Hochkofler. Die ebenfalls nicht in Bestformation angetretenen 99ers schrieben in der Pick Round zumindest den ersten Zähler an.