Die Bulls haben damit mehrfach Geschichte geschrieben: Vier Mal hintereinander hat noch kein Klub bei den Herren den Cup geholt. Mit nunmehr sechs Siegen im Bewerb (2007, 2014 und eben 2017 bis 2020) zogen die Bulls außerdem mit dem bisher alleinigen Rekordgewinner Swans Gmunden gleich. Nicht zuletzt feierte Kapfenberg am Sonntagabend den zehnten heimischen Titel (je drei Mal Meisterschaft und Supercup kommen hinzu, Anm.) in Serie, was ebenfalls einzigartig ist.