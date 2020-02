Keine angenehme Nachtruhe war den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr in Thörl gegönnt: In den frühen Sonntag-Morgenstunden heulte die Sirene - ein Auto lag im Fölzbach am Dach! Der Lenker dürfte von der eisglatten Fahrbahn abgekommen und dann abgestürzt sein.