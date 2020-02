Brandstifter sorgen derzeit in Oberösterreich für Angst und Schrecken! Viermal Enns, viermal Hargelsberg, einmal Steyr und am Samstag sorgte ein Zündler in Wels für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Günther Schwabegger ist Sachverständiger bei der Brandverhütungsstelle OÖ, er unterstützt die Polizei an Tatorten.