Nach dem tragischen Unfall am Samstag, bei dem ein zweijähriges Kleinkind sein Leben verlor, herrscht in der 1850-Einwohner-Gemeinde Stanz im steirischen Mürztal tiefe Betroffenheit. Der Bauernball wurde am Samstagabend nur eine Stunde vor Beginn abgesagt, Bürgermeister Fritz Pichler spricht von einer „gespenstischen Ruhe“ im Ort.