Urlauber nicht selten 14 Stunden unterwegs

„Heute ist viel los, aber es geht viel schlimmer und manchmal stehen die Pkw 20 Minuten bei mir still. Grund ist meist die Blockabfertigung vor dem Brettfalltunnel“, erzählt der 63-Jährige. Nicht selten sind die Urlauber aus Norddeutschland, Holland oder Dänemark schon 14 Stunden unterwegs, wenn es auf den letzten Kilometern noch einmal so richtig stockt. Da bleibt hin und wieder auch die Höflichkeit auf der Strecke. „Ausreden kenne ich alle schon – einer will im Wiesinger Zentrum eine E-Tankstelle suchen. Andere ein Lebensmittelgeschäft, obwohl es an der Hauptroute gleich mehrere gibt“, erzählt Hans. Wenn jemand behauptet, in Wiesing eingemietet und damit fahrberechtigt zu sein, verlangt der „Absperrer“ die Buchungsbestätigung. So leicht lässt er sich in der bereits vierten Saison in diesem Job nicht mehr überlisten.