„Eine der Unterzeichnerinnen waren Sie“

Von der neuen Justizministerin Alma Zadić versprechen sich die Personalvertreter von #wirsindexekutive, dass sie sich für die Schwerarbeiterregelung einsetzen wird. In einem offenen Brief erinnern sie die Ministerin noch einmal an Dönmez’ Initiativantrag: „Eine der Unterzeichnerinnen waren Sie!“ Ein „Nein“ wäre daher wohl eine Überraschung für die Personalvertreter und eine erneute Enttäuschung.