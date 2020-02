Zusätzlich sei gar nicht klar, ob die Wintertouristen aus den unzähligen Chartermaschinen ihren Urlaub in Salzburg oder in den angrenzenden Bundesländern verbringen. Ein guter Teil der Wertschöpfung im Tourismus wird nämlich offenbar nicht bei uns lukriert, so die Bürgerliste. Der Münchner Flughafen ist bekanntlich in weniger als zwei Bus- bzw. Zugstunden zu erreichen - eine Entfernung, die auch Wintertouristen zumutbar sei, zumal viele von ihnen ohnehin in benachbarte Bundesländer weiterreisen.