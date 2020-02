Riiber beeindruckte auf den Anlagen der WM 2019 Freund und Feind. Mit den drei Tagessiegen schraubte er die Zahl seiner Saisonerfolge auf elf in bisher 13 Bewerben sowie auf insgesamt 24 und kassierte ein Preisgeld von 24.000 Franken (22.400 Euro) brutto. „Das Triple war lange Zeit mein Ziel, ich bin erleichtert, dass ich es jetzt geschafft habe“, sagte der Gesamtzweite von 2018. Sein Preisgeld - in diesem Winter waren es bisher 116.000 Franken (108.500 Euro) - will er für ein Apartment in seiner Heimat sparen. Greiderer machte am Sonntag nach gutem Sprung in einer Gruppe mit den starken Läufern Eric Frenzel (GER/5.) und Ilkka Herola (FIN/6.) dank fünftbester Zeit auf der 15-km-Distanz noch zwei Plätze (+1:23,0 Min.) gut. „Mit dem siebenten Platz kann ich schon zufrieden sein. Ich wollte nicht noch einmal Neunter werden, wie an den Tagen zuvor“, meinte der 26-jährige Tiroler. „Wenn man nicht gleich von Anfang an vorne dabei ist, geht sich das Podest bei diesem Modus nicht mehr aus.“ Der drittplatzierte Deutsche Vinzenz Geiger lag 32,9 Sekunden vor ihm.