Juve kehrte eine Woche nach dem 1:2 in Neapel in der Meisterschaft auf die Siegerstraße zurück. Ronaldo traf zweimal via Elfmeter (40., 80.) und hält nun bei 19 Saisontoren. Das dritte Juventus-Tor erzielte Matthijs de Ligt in der Nachspielzeit. Mehr Treffer als Ronaldo hat in der Serie A derzeit nur Ciro Immobile erzielt: Der Angreifer von Lazio Rom schrieb beim 5:1 des Dritten gegen den Letzten SPAL Ferrara - und damit einer geglückten Revanche für die Herbst-Niederlage - zweimal an und hält nun bei 25 Saisontoren. Die Römer liegen fünf Zähler hinter Juve, haben aber ein Spiel weniger absolviert. Nach Verlustpunkten sind sie also noch vor Inter Zweiter.