Die Kärnterin, die aus Habgier einen Mord und Brandstiftungen in Auftrag gegeben haben soll; das brutale Attentat auf einen Beamten im Sozialamt von Dornbirn; ein erstickter 82-Jähriger in der Steiermark: Alle diese Aufsehen erregenden Prozesse um schreckliche Bluttaten endeten in den vergangenen Wochen, wie berichtet, mit Schuldsprüchen und lebenslänglicher Haft (nicht rechtskräftig). Doch was bedeutet die Höchststrafe in Östereich in der Realität? Müssen die Straftäter wirklich ausnahmslos bis zu ihrem eigenen Tod hinter Gittern bleiben?