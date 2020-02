Das im Dezember 1920 in Bonn gegründete Unternehmen bietet eine „gütliche Einigung“ an, fordert von den baskischen Jungunternehmern jedoch drastische Maßnahmen. In dem Brief werden sie aufgefordert, Produktion und Verkauf „jedes Produkts mit dem umstrittenen Symbol“ zu stoppen, die in Spanien eingetragene Marke aufzugeben und „den Betrieb und das Eigentum an der Internet-Domain ositosconalcohol.com“ an Haribo abzutreten.