Die Titelserie der „big three“ im Herren-Tennis dauert an. Seit mehr als drei Jahren haben nur der Serbe Novak Djokovic, der Spanier Rafael Nadal und der Schweizer Roger Federer auf Major-Ebene zugeschlagen. Zuletzt hatte diese Phalanx der Schweizer Stan Wawrinka bei den US Open 2016 durchbrochen. Thiem versuchte es am Sonntag in Melbourne zum dritten Mal vergeblich, die Serie zu unterbrechen.