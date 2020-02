Ein bisher noch Unbekannter ist am Samstag gegen 20.15 Uhr auf der Rodelbahn Gaisberg in Kirchberg in Tirol einem 31-jährigen Deutschen mit seiner Rodel über das Gesicht gefahren. Der Unbekannte fuhr daraufhin weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern oder seine Daten bekannt zu geben.