In seiner Predigt nahm Benno Elbs, Bischof der Diözese Feldkirch, auf die bisherige Aufgabe Marketz‘ als Direktor der Kärntner Caritas Bezug. Er kenne die Sorgen der Menschen genau: „Dein Ort als Bischof ist an der Seite der Armen und Vergessenen.“ Die Zukunft, auch in der Kirche, liege im Wir - wie es auch im offiziellen Auftritt der Caritas heiße: „Das Wir ist größer als das Ich.“