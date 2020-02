„Alle vier Proben sind negativ“, erklärt SALK-Sprecher Wolfgang Fürweger am Samstagnachmittag. Die beiden Pärchen waren am Donnerstag und Freitag mit Corona-Verdacht in das Krankenhaus eingeliefert worden. Nun hat sich der Verdacht als Fehlalarm herausgestellt. „Die Patienten dürfen das Spital noch am Samstag verlassen“, meint Fürweger. Dennoch bleibt man auf Seiten der Behörden wachsam. Gesundheitsamt und Landessanitätsdirektion haben eine 24-Stunden-Rufbereitschaft eingerichtet. Die SALK gehen weiterhin nach einem speziellen Richtlinien-Papier bei Corona-Verdacht vor.