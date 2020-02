Österreichs Kunstbahnrodler sind beim Weltcup in Oberhof ohne Podestplatz geblieben! Madeleine Egle fuhr am Sonntag im Damen-Einsitzer auf Rang neun und erreichte danach in der Team-Staffel mit David Gleirscher und Yannick Müller/Armin Frauscher Platz sieben. Am Samstag war im Herren-Einsitzer Reinhard Egger mit Platz sechs bester Österreicher, bei den Doppelsitzern wurden Müller/Frauscher Elfte.