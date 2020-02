Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten sich die Kinder in Oatlands, einem Vorort von Sydney, am Fußgängerweg auf der Bettington Road befunden, als der 29-jährige Samuel Davidson gegen acht Uhr am Abend seinen Kleintransporter unvermittelt über den Randstein steuerte und in die Gruppe raste.