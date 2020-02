Exakt 10.970 britische Staatsbürger lebten laut Statistik Austria mit Stichtag 1. Jänner 2019 in Österreich. Der Großteil in Wien, allerdings auch 340 von ihnen in Vorarlberg. Einer davon: Gary Holmes. Der 45-jährige Produktdesigner war im Jahr 2005 nach Wien übersiedelt. „Damals kannte man das Wort Brexit nicht, ein EU-Austritt von Großbritannien war kein Thema“, erinnert sich der begeisterte Hobbyfotograf an diese Zeit zurück. „Das hat sich allerdings im Laufe der letzten Jahre sehr stark verändert. Mittlerweile geht ein richtiger Riss quer durch die britische Bevölkerung.“