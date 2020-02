Viele Mythen ranken sich um Meister Isegrim. Gleich ob in klassischen Märchen, in der Popkultur oder in Film und Fernsehen - der Wolf fasziniert einfach. Leider wird der Herrscher der Wildnis in der kulturellen Rezeption oft ins falsche Licht gerückt. „Der Wolf ist kein Monster und hat genauso eine Berechtigung wie jedes andere Lebewesen“, betont Indira Mussner, die von den majestätischen Tieren begeistert ist.