Raab: Frauen sind die wichtigsten Integrationsmotoren, darum haben wir auch im Regierungsprogramm einen Schwerpunkt bei den Frauen gesetzt. Warum? Erstens, weil sie die Werte und die Rollenbilder an die Kinder weitergeben, also über sie die Integration der zweiten Generation erfolgt. Und bei der können wir echt noch was gewinnen. Und, das sage ich auch als Frauenministerin: Wir müssen darauf achtgeben, dass wir in der Gleichstellung von Mann und Frau und in allen Rechten, die wir über Jahrzehnte erworben haben, keinen Schritt zurückgehen.