49ers erstmals seit sieben Jahren wieder in der Super Bowl

Mit ihnen stehen die 49ers erstmals nach sieben Jahren wieder in der Super Bowl. Mit ihrem sechsten Triumph würden sie mit den Rekordgewinnern Pittsburgh Steelers und New England Patriots gleichziehen. Bei den ersten beiden Titeln der Kalifornier 1982 und 1985 war ein gebürtiger Österreicher ihr Kicker. Auswanderer-Sohn Raimund „Ray“ Wersching aus Mondsee hält mit vier getroffenen Field Goals in einem Spiel (1982) immer noch einen geteilten Super-Bowl-Rekord.