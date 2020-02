Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Samstagabend kurz vor Mitternacht auf der Drautalstraße (B 100) in Osttirol ein Todesopfer gefordert. Ein 27-jähriger Südtiroler kam in Anras aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen eine Betonsäule einer Eisenbahnüberführung.