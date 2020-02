... Zahlen: Als wir 2013 antraten, hatte Rapid über den nationalen Bewerb einen Umsatz von 16 Millionen Euro plus ein negatives Eigenkapital von 1,8 Millionen. Heute stehen wir bei über 30 Millionen nur nationalem Umsatz, konnten uns in allen Einnahmenbereichen deutlich steigern. Mit einem Stadion, das in Europa hohe Akzeptanz hat und einer Mitgliederzahl, die von 7500 auf 16500 anstieg.