Der FC Red Bull Salzburg hat seinen Titel in der krone.at-eBundesliga erfolgreich verteidigt. Die Bullen holten sich zum zweiten Mal in Serie die Krone. Michael Fally sah sich das Final-Geschehen in der Wiener Expedithalle genauer an und bat Rapid-Sponsor Roland Schmid, Sturm-Graz-Sportchef Günter Kreissl sowie die beiden Meister-Zocker Andres Torres und Sercan Kara von Red Bull Salzburg vor die Kamera (alles im Video oben).