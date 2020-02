Späte Weihnachtsfreuden lösten in der Wohnung in Fusch einen Löscheinsatz aus: Offenbar wurde noch ein Sternspritzer entzündet, was das Feuer entfachte. Der bereits angetrocknete Christbaum stand Samstagvormittag komplett in Flammen. Die örtliche Feuerwehr rückte mit zwei Fahrzeugen und 19 Mann an. Sie konnte ein weiteres Ausbreiten des Brandes verhindern.