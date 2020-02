Zwei Mal Finale French Open, Endspiel bei den ATP Finals in London und jetzt der Titelkampf bei den Australian Open - Dominic Thiem steht vor dem vierten ganz großen Endspiel seiner Karriere! Der 26-jährige Niederösterreicher hat allerdings heute ab 9.30 Uhr (MEZ) in Melbourne mit Novak Djokovic eine Riesenhürde vor sich, will er seinen ersten Grand-Slam-Titel holen. Die „Krone“ weiß in Person von Tennis-Experte Peter Moizi genau, wie sich Dominic auf den ganz großen Coup vorbereitet, die letzten Stunden vor dem Final-Hit gegen den „Djoker“ verbringt!