„Wollen nur Erstklassiges anbieten“

Das sympathische Unternehmerpaar Krisztina und Mario Heininger freute sich jedenfalls sehr über den Sieg: „Wir haben den Anspruch, auch bei den selbst gemachten Torten und Kuchen, wirklich nur Erstklassiges anzubieten. Und probieren so lange, bis es tatsächlich erstklassig ist“, so die netten Steirer. Das Krapfenrezept stammt übrigens noch aus der Lehrzeit von Heininger, der in seinem Lokal in Frohnleiten seit sieben Jahren eigene Krapfen im Angebot hat.