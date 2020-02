Zudem präzisierte Infantino seine Vorstellungen zum von ihm angestrebten neuen Klub-Wettbewerb. „Ich möchte eine echte panafrikanische Liga schaffen, in der 20 bis 24 Clubs mit maximal zwei Klubs pro Land vertreten sind, damit wir wirklich den Klub-Meister von Afrika krönen können. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir den afrikanischen Fußball revolutionieren können“, sagte der FIFA-Präsident. In dem neuen Wettbewerb sollen dauerhaft 20 Mitgliedsvereine spielen, weitere Klubs können sich durch regionale Wettbewerbe qualifizieren. Die ständigen Mitgliedklubs sollen über einen Zeitraum von fünf Jahren jährlich 20 Millionen Dollar (rund 18 Millionen Euro) in das Projekt investieren.