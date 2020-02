Real ist mittlerweile 21 Pflichtspiele unbesiegt - die jüngsten acht davon gewann das Team von Zinedine Zidane. Am Samstag machten in einem vorsichtig geführten Derby zwei Landsleute Zidanes den Unterschied: Rechtsverteidiger Ferland Mendy gab in der 56. Minute die Flanke zum Treffer von Benzema, der sein 13. Saisontor erzielte.