„St. Lambrecht war immer ein Ort des Theaters und der Theaterpädagogik“, blickt Wachernig zurück in die Geschichte des 950 Jahre alten Benediktinerstifts. Diese Tradition soll nun in einem hochmodernen Kulturraum, das sich akustisch auch für Konzerte eignet, weitergeführt werden. Insgesamt 3200 Quadratmeter sollen im Gebäudeteil „Alte Werkstatt“ und einem neuen Zubau zur Verfügung stehen, plus 15.000 für einen Bewegungspark im Freien.