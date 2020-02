Der Brexit, also der Austritt Großbritanniens aus der EU, ist vollzogen. Die Feiern der Brexit-Fans in London und anderswo in Großbritannien haben ein bisschen an Silvester erinnert. Die Menschen zählten die Sekunden herunter, dann wurde gejubelt und angestoßen (siehe auch Video oben). Die EU-Freunde hingegen, ebenfalls rund die Hälfte der Bevölkerung, standen auf verlorenem Posten. Doch das wirklich große Politdrama beginnt jetzt erst: die Verhandlungen um die künftigen Beziehungen zur EU.