Das Fahrverbot beginnt an den Samstagen jeweils um 7 Uhr und soll dazu beitragen, dass der intensive Reiseverkehr besser abgewickelt werden kann. Nach 169 Fahrverbotsmissachtungen im Jänner des heurigen Jahres waren auch diesmal am Samstag wieder zahlreiche Lkw verbotenerweise unterwegs. 65 Lenker wurden wegen Missachtung des Verbotes beanstandet. Im Bereich der Kontrollstelle Brenner wurden 31 Lkw angehalten und nach Erlag einer Sicherheitsleistung von 300 Euro nach Italien zurückgewiesen. Auf der Kontrollstelle in Kundl wurde 34 Schwerfahrzeugen die Weiterfahrt untersagt und auch von diesen Lenkern je 300 Euro Sicherheitsleistung eingehoben.