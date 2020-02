Die dreifache Saisonsiegerin Eva Pinkelnig, die am Samstag als Vierte knapp am Podest vorbeisprang, lauert mit 699 Zählern knapp dahinter. Iraschko-Stolz ist nach ihrem zweiten Top-3-Platz in dieser Saison, den sie mit einem 130,5-Meter-Sprung im zweiten Durchgang fixierte, Sechste (342). Unmittelbar dahinter liegt Marita Kramer (329), die das herausragende ÖSV-Ergebnis in Oberstdorf als Sechste komplettierte. Die 18-jährige Sapporo-Siegerin war zur Hälfte des Bewerbes noch auf Platz drei gelegen. Die Österreicherinnen, die auch den Teambewerb in Zao klar gewonnen hatten, halten nun bereits bei 18 Saison-Podestplätzen. Hölzl leistete den größten Beitrag. Zudem war Pinkelnig siebenmal unter den besten drei Springerinnen, Iraschko-Stolz zweimal und Kramer einmal. Die nächste Gelegenheit bietet sich bereits am Sonntag (15.30 Uhr), wenn es neuerlich in Oberstdorf um Punkte geht. Es ist zugleich die Generalprobe für die Heimbewerbe in Hinzenbach am 8. und 9. Februar.