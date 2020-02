5) Das alles fällt unter Parteienproporz im täglichen Sprachgebrauch. Doch wir haben auch einen offiziellen Proporz in den Landesverfassungen: In allen Bundesländern außer Vorarlberg waren Parteien ab einem gewissen Stimmenanteil automatisch an der Regierung beteiligt. Heute ist das in Nieder- und Oberösterreich noch so. Es gibt keine Regierung und Opposition im eigentlichen Sinn. In Wien haben wir das Kuriosum der nicht amtsführenden Stadträte, die nur für ihren Schreibtisch plus Türschild und Visitenkarte zuständig sind - und wie Ursula Stenzel (FPÖ) dennoch eine Menge Steuergeld für ihr Gehalt kosten.