Bei einem Streit in einer Wohnung in Graz-St. Peter hat ein 48-jähriger Südsteirer am Freitag seinen 28-jährigen Kontrahenten bedroht - vermutlich mit einer Schreckschusspistole. Auch Schüsse sollen gefallen sein. Der Jüngere konnte flüchten, der Angreifer wurde festgenommen. Grund des Streits dürfte ein Gelddiebstahl gewesen sein. Verletzt wurde niemand.