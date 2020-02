Ab heuer in allen Bezirken

Seit 2018 gibt es eine solche Drehscheibe auch in den Bezirken Weiz, Hartberg-Fürstenfeld und Deutschlandsberg, seit dem Vorjahr auch in Voitsberg. Noch unter der Ägide des früheren Gesundheitslandesrates Christopher Drexler (ÖVP) wurde im Vorjahr beschlossen, dass dieses Modell landesweit ausgebaut werden soll. Los ging es im Jänner mit den Bezirken Graz-Umgebung, Südoststeiermark, Murtal und Murau - spätestens Mitte Mai sollen auch Leoben, Liezen, Leibnitz und Bruck-Mürzzuschlag folgen.