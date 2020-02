„Ein unbekannter Mann lockt in Wels Schulkinder in sein Auto“ - diese Meldung kursierte in den letzten Tagen in den sozialen Medien. Aus diesem Grund sprach Silke Sedlak aus Wels mit ihren Kindern Leni (9) und Toni (8) darüber. „Ich hab’ versucht, sie wieder mal zu sensibilisieren, damit sie sich am Schulweg nicht von Fremden ansprechen lassen“, so die Mutter.