Als die US-TV-Sendung „Antiques Roadshow“ in seiner Heimatstadt Bonanzaville in Fargo in North Dakota Station machte, holte er sie hervor, um sie schätzen zu lassen. Dass er eine richtige Rarität besitzt, war dem Mann nie in den Sinn gekommen. Als Gutachter Peter Planes ihm mitteilte, dass sie mittlerweile bis zu 630.000 Euro Wert ist, kippte der Veteran völlig aus den Socken und fiel rückwärts auf den Boden. Die Zuschauer sahen nur noch ein Bein von ihm hochragen.