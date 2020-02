Als die Beamten am Samstagvormittag – nachdem die Tochter des Vermissten Alarm geschlagen hatte – in dem älteren Hochhaus am Linzer Bulgariplatz nach dem Senior suchten, gab’s kaum Hinweise. Er war wie vom Erdboden verschluckt, sein Handy musste aber laut Ortung irgendwo bei seiner Wohnadresse liegen. Die Polizisten suchten intensiv, fanden aber weder das Handy, noch den 93-Jährigen.