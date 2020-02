Sie machen Verkehrskameras ein Stück intelligenter! Michael Bredehorn und Georg Westner haben mit ihrem Start-up „Swarm Analytics“ eine Technologie entwickelt, die in Echtzeit erkennt, wie viele Radfahrer oder Fußgänger an einer Ampel warten oder eine Kreuzung passieren. Und sie kann in Echtzeit Prognosen erstellen, zu welcher Uhrzeit an welchem Punkt mit welchem Verkehrsaufkommen zu rechnen ist. „Die erhobenen Daten dienen der zukünftigen Entwicklung moderner Verkehrsleitsysteme mit vielen unterschiedlichen Verkehrsteilnehmern“, erklärt das Gründer-Duo.